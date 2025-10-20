Трамп предложил зафиксировать границы по линии фронта: как ответит Путин

Президент США Дональд Трамп предложил остановить конфликт между Россией и Украиной на текущей линии соприкосновения. В рамках своего пресс-пула политик отметил, что дальнейшие переговоры о границах будут сложными. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, согласиться ли на это президент РФ Владимир Путин в рамках встречи лидеров России и США в Венгрии.

По мнению Трампа, Донбасс следует поделить по нынешнему положению, поскольку Россия уже контролирует около 78% его территории. Политолог Маркелов подчеркнул, что в первую очередь стоит обращать внимание на другую позицию по этому конфликту: американская газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с деталями переговоров, пишет, что Путин в телефонном разговоре с Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от полного контроля над Донецкой областью, предложив взамен уступки по Запорожской и Херсонской областям.

«Я думаю, что эта фраза более точно отражает позицию Трампа», — считает эксперт.

При этом фраза президента США об остановке конфликта по текущей линии фронта также имеет смысл, поскольку для России это административная граница ДНР и ЛНР, отметил политолог.

«Я думаю, что к этому будет идти разговор в Венгрии. Путин опять проверяет Трампа "на политическое слабо". Задача Путина, чтобы Трамп окончательно сломал свои отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским и признал силу РФ в этом конфликте», — заключил Маркелов.

