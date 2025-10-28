Президент США Дональд Трамп назвал атомные бомбардировки Японии во время Второй мировой войны «небольшим конфликтом», подчеркнув при этом, что отношения между США и Японией на протяжении долгого времени остаются прочными и дружескими, сообщает РИА Новости. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему Трамп таким образом комментирует период Второй мировой войны — от глупости или для разжигания конфликта с японцами.

Как отметил эксперт, еще в советское время неграмотность американцев была поводом для шуток, а сейчас это возведено в абсолют.

«Руководство США с новой сменой становится все более безграмотное. Я думаю, Трамп действительно не очень хорошо знает историю, он и не хочет ее знать, потому что он относится к тому типу людей, которые знают все про всех. Поэтому, когда он произносит какие-то заявления, довольно обидные для других стран, это не факт, что он хочет их обидеть. Он просто не придает значения чувствам», — пояснил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что такими заявлениями Трамп не пытается развязать конфликт с Японией.

«Я думаю, он умышленно не хотел задеть японцев, как он не хотел задеть нас, говоря о том, что СССР помогли США выиграть во Второй мировой войне. Он даже, наверное, считал это комплиментом», — выразил мнение политолог.

Несмотря на незнание истории, американский лидер не потеряет политических очков на мировой арене прямо сейчас, считает политолог.

«На сегодняшний день отменить Трампа на мировой арене невозможно, у него практически все рычаги управления. Но при этом в США недовольство Трампом большое. Из-за ненужных и неграмотных заявлений трамписты могут проиграть следующие выборы. Обратите внимание, к примеру, президент РФ Владимир Путин не делает резкие заявления, а Трамп — постоянно, по 10 раз на дню. И это не добавляет стабильности политическому процессу в США. В связи с этим часть людей начинает его опасаться, как бы он не наломал дров. Это может стоить Трампу и трампистам президентских выборов», — заключил Аграновский.

