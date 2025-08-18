Трамп требует от Зеленского отказаться от Крыма: чего США и Европа ждут от переговоров в Вашингтоне

В понедельник, 18 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. До нее американский лидер в соцсети Truth Social призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на украинской земле. К чему приведут переговоры глав государств и возможен ли обмен территориями между РФ и Украиной — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Зеленский и Европа в ужасе

К встрече также присоединятся ключевые европейские лидеры — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Их присутствие должно было продемонстрировать единую позицию Запада и поддержать Украину на фоне предложений Трампа о возможных уступках Москве.

Американский президент в ходе переговоров заявил, что Украина может «почти сразу» завершить конфликт, если откажется от требований вернуть Крым и вступить в НАТО. По его словам, такие шаги открыли бы путь к соглашению с Москвой. Это заявление вызвало критику как в Киеве, так и в европейских столицах, поскольку фактически противоречит официальной позиции союзников Украины.

Зеленский в ответ подчеркнул, что мир должен быть «устойчивым и надежным». Украинский президент заявил, что Конституция страны прямо запрещает любые территориальные уступки, а значит вопрос Донбасса и Крыма не может быть предметом компромисса.

Фото: [ сommons.wikimedia/House FloorCast ]

Одним из ключевых моментов переговоров стала тема безопасности. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, Вашингтон готов предложить Киеву гарантии, «сопоставимые со статьей 5 НАТО», но без формального членства в альянсе. Речь идет о коллективных обязательствах США и европейских стран в случае новых атак на Украину.

Европейские лидеры, в свою очередь, заявили, что любые гарантии должны быть реальными и действенными — на суше, в воздухе и на море. При этом они подчеркнули, что соглашение с Россией не должно строиться на территориальных уступках.

Таким образом, переговоры в Вашингтоне обозначили серьезные разногласия между подходом Дональда Трампа и позицией Украины и ее европейских союзников. Если Белый дом настаивает на «практичном» компромиссе с Москвой, то Киев и Европа продолжают придерживаться линии на сохранение территориальной целостности и создание надежной системы гарантий безопасности.

«Мы будем воевать с Россией»

Как отметил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», сегодняшняя встреча не изменит ход спецоперации на Украине.

«Встреча закончится ничем для нас. Там будут обсуждения, торги, но нам два сигнала поданы перед встречей Трампа и Зеленского. Первый — атака на Смоленскую атомную электростанцию, в результате которой был задет один энергоблок. И это нам четко показали, что они готовы устроить ядерную катастрофу ради своих целей. И второе — предотвращение попытки теракта на Крымском мосту, в котором были завязаны всякого рода международные структуры по типу Великобритании. Поэтому мы будем смотреть, что там произойдет, но решится все на поле боя», — пояснил эксперт.

Фото: [ istockphoto.com ]

В рамках переговоров украинский лидер будет готов на некоторые уступки, считает Светов, однако политику киевского режима они не изменят.

«Зеленский может с чем-то согласиться с Трампом, что-то ему пообещать, но они будут делать то, что они делают. Командующий ВСУ Александр Сырский сказал: “Мы будем воевать с Россией, даже если будут заключены мирные соглашения”», — напомнил специалист.

Ведя разговор о возможном обмене территорий, эксперт отметил, что Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области Украине возвращать никто не будет.

«На какой-то компромисс надо будет пойти, но у нас для обмена есть территории Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. Эти территории, которые не входят конституционно в Россию, о них и будет разговор. Крым и четыре других территории — это конституционная часть Российской Федерации. О них никакого не может быть разговора. Пока Донбасс, Херсонская и Запорожская области не будут освобождены от украинских войск, спецоперация будет продолжаться», — заключил Светов.

