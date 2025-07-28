Трампа атаковали за «50 дней Путину», теперь он судорожно сокращает сроки: каким будет ответ Кремля

Президент США Дональд Трамп, ранее установивший срок в 50 дней для урегулирования конфликта на Украине, отменил его. Отмененный срок бил по рейтингу американского лидера, об этом интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Трамп заявил журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что решил сократить срок для России по урегулированию украинского конфликта, он составит 10-12 дней. Как отметил политолог Маркелов, такие действия не удивительны для Трампа сейчас, поскольку его изначальное решение о 50-ти дневном сроке не было приняты так радужно.

«Сама идея сокращения сроков ожидалась, потому что слишком был большой резонанс по миру по поводу того, что Трамп дает Путину 50 дней для захвата новых территорий. Трамп, как очень чувствительный к рейтингам политик, не мог не среагировать на эту историю в виде сокращения», — пояснил эксперт.

При этом это не единоличное решение американского лидера, поскольку мировое сообщество выражало недовольство такими действиями политика, отметил специалист.

«Более 50% комментариев западной прессы были связаны с тем, что Трамп опять пошел на поводу у Путина и дает возможность ему подкопить силы», — выразил мнение специалист.

При этом для киевского режима такое решение ничего не изменит, считает политолог.

«Для Киева это ничего не означает, потому что мы пока побеждаем на фронте. У нас масса вещей, которые мы можем за эти дни сделать. Украину сокращение срока печалит. Сейчас мы видим, что Украина больше тоскует по ситуации, что Евросоюз временно приостановил поставки оружия, и теперь Киеву есть над чем волноваться, чем считать себе дни», — заключил Маркелов.

14 июля Трамп выдвинул Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В противном случае пригрозил ввести 100-процентные пошлины на весь российский импорт, а также ввести вторичные санкции против стран, продолжающих закупать российские нефть, газ и другие энергоресурсы.

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