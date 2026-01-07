Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не включать выступления российских фигуристов в список знаковых олимпийских моментов. В опубликованный ISU реестр вошли восемь памятных эпизодов с 1984 по 2022 год, однако в нем отсутствуют имена российских спортсменов, включая чемпионов последних Игр.

Комментируя это решение для Sport24, Траньков заявил, что подобный шаг его лично никак не задевает. При этом он напомнил о прокатах, которые, по его мнению, по праву могли бы считаться историческими.

«Наверное, какие-то рекордные прокаты с участием российских фигуристов можно назвать лучшими моментами в истории Олимпийских игр. Точно 2018-й год — развязка у девушек. В 2014 году у нас командная медаль хорошая была. Поэтому из последних назову эти два события», — отметил чемпион.

Отдельно Траньков высказался о предстоящем участии россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. По его словам, сам факт их допуска на мировую арену уже является знаковым событием, открывающим новую главу для российского фигурного катания.

Ранее сообщалось, что ISU не планирует отстранять американских конькобежцев из-за ситуации в Венесуэле.