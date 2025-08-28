Тренер от Бога с сотнями восхождений за плечами: что известно о трагически погибшем на Джанги-Тау альпинисте Расторгуеве

Опытный альпинист и инструктор Александр Расторгуев трагически погиб 27 августа во время восхождения на Джанги-Тау (Безенги), сообщается на официальном сайте Федерации альпинизма России. Подробнее о происшествии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Основная версия трагедии

Сообщается, что группа из трех людей, вышедшая на маршрут 25 августа, по предварительной информации, попала под камнепад — это и стало причиной трагедии. Александр Расторгуев, имевший опыт покорения более 200 вершин, погиб. Его партнерша, Екатерина Федорова, получила травмы, но выжила. Спасатели эвакуировали ее и третьего участника группы из горной местности на вертолете и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Группа планировала взойти на Джангитау — пятую по высоте (5085 метров) вершину российской части Кавказа, которая находится на границе России и Грузии.

Мастер спорта и инструктор

Александр Расторгуев был мастером спорта по альпинизму, инструктором-методистом по альпинизму и ски-альпинизму, а также инструктором по горным лыжам. За более чем 40 лет он совершил свыше 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштантау в 1989 году.

Александр также занимал руководящие должности в Федерации альпинизма Краснодарского края, занимая пост президента в 2010-2011 годах, и в Федерации альпинизма России. Расторгуев участвовал в строительстве альплагеря, был экспертом в сфере туризма и членом Русского географического общества.

На сайте Федерации альпинизма России также отметили, что Александр обладал огромным опытом работы тренером, в том числе в Центральной школе инструкторов ФАР, на сборах ФАР и ВВ МВД России, обучая альпинистской и горнолыжной подготовке. Его называли тренером от Бога, так как он успел работать с альпинистами любого уровня.

