Тренировки могут снизить боль при менструации: как правильно заниматься спортом в этот период

Менструация для многих женщин — период, когда уровень энергии и общее самочувствие меняются. Одни продолжают заниматься спортом в обычном режиме, другие предпочитают снизить активность или сделать паузу. Фитнес-тренер, специалист по питанию и консультант бренда товаров личной гигиены Libretta Кристина Макарова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», каким спортом лучше всего заниматься во время менструации.

По словам эксперта, во время менструаций можно заниматься спортом, если нет медицинских противопоказаний и рекомендаций врача воздержаться от нагрузок.

«Исключение — случаи выраженной дисменореи, когда боль внизу живота особенно сильная. В такие дни нагрузку стоит уменьшить или вовсе отменить тренировку. А в целом все очень индивидуально: кому-то комфортно тренироваться в любой день цикла, а кому-то в первый день лучше устроить себе вечер с пледом и фильмом — важно ориентироваться на свое состояние выбирая между спортом и отдыхом в кровати и учитывать психологический комфорт: например, плавание для кого-то может быть просто нежелательным в эти дни по субъективным причинам», — пояснила фитнес-тренер интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

Полностью убрать боль тренировки не помогут, но способны снизить ее восприятие за счет работы нервной системы, продолжила она.

«Во время физической активности вырабатываются эндорфин и дофамин — гормоны счастья, которые уменьшают болевую чувствительность и улучшают эмоциональное состояние. Благодаря им и происходит облегчение боли внизу живота», — отметила эксперт.

Во второй половине цикла (после овуляции) из-за гормональных изменений в организме задерживается жидкость, увеличивается объем плазмы крови.

«Это может приводить к более высокой частоте сердечных сокращений при привычной нагрузке, а также к снижению выносливости и незначительному падению мышечной силы. Если в менструальную фазу привычная тренировка дается тяжелее — это нормально», — подчеркнула Макарова.

Что касается выбора физической нагрузки, то следует выбирать те, к которым уже привыкли.

«Если обычно ходите в зал, можно продолжать, если занимаетесь йогой — тоже. Для этого периода предпочтительнее активности низкой или умеренной интенсивности: ходьба, легкая езда на велосипеде, спокойная растяжка. Отказ от нагрузки нужен только при ярко выраженном дискомфорте или по медицинским показаниям», — добавила фитнес-тренер.

Фото: [ freepik.com ]

Кроме того, в период месячных и при занятии спортом организму нужно больше железа, чем обычно, так как часть его теряется вместе с кровью.

«Полезно добавить в рацион мясо, рыбу, птицу, зелень. Для лучшего усвоения железа нужны продукты с высоким содержанием витамина C: свежие фрукты, ягоды, цитрусовые, смородина. Менструация — не повод автоматически отменять тренировки. Главное — слушать тело, регулировать нагрузку под свое самочувствие и не забывать о питательной поддержке организма. И если вы в те дни хотите теплый плед, сериал и шоколад — это тоже нормальная стратегия восстановления», — заключила Макарова.

В рамках исследования бренд товаров личной гигиены Libretta выяснил, что в первые дни цикла 37% женщин хотят просто порадовать себя вкусной едой, 27% предпочитают отдыхать или спать, а 10% мечтают, чтобы их никто не трогал. И лишь 3% опрошенных отметили, что спорт помогает им снять симптомы менструации.

