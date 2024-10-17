Третья мировая может стать реальностью: ударами по России Киев пытается втянуть НАТО в конфликт — как ответит Москва

Вопрос с решением НАТО дать Украине разрешение наносить удары вглубь России западным оружием все еще остается подвешенным в воздухе. Политолог Юрий Светов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что после атак Киева и ответов Москвы начало третьей мировой войны будет очень близко.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что, несмотря на отсутствие официального заявления, решение разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием НАТО уже принято, а сейчас разрабатываются механизмы поставки вооружения. Об этом он заявил РИА Новости. По словам Светова, данные вопросы должны комментировать политики другого уровня — это деликатная тема, который занимается лично президент РФ.

«На этот счет, что и как будет сделано (ответ на атаки вглубь России — прим. ред.), совершенно четко сказал президент Владимир Путин, это объяснил министр иностранных дел Сергей Лавров. В случае принятия такого решения будут ответные удары, будет очень больно. Это будут удары, которые получат и те, кто принимает эти решения, откуда поставляют эти ракеты», — отметил политолог.

Он напомнил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и другие политики, в том числе в НАТО, говорили о возможности начала третьей мировой войны.

«Президент РФ на этот счет сказал все, что надо. Вопрос не в том, способны ли мы ответить. Мы способны ответить. Вопрос в том: приведет наш ответный удар к третьей мировой войне или нет? Президент, принимая решение нанести удары по поставщикам дальнобойного оружия, должен просчитать — чем они на это ответят. Угроза войны из этого и возникает», — подчеркнул Светов.

Он подчеркнул, что Владимир Путин отвечает за свою страну, а вот Владимиру Зеленскому может быть все равно — он мечтает втянуть в конфликт с Россией США и НАТО и «вывернуться» из этого. Политолог заявил, что цель, которую преследует Зеленский просьбами о поставках дальнобойного оружия, видят не только в Москве, но и «определенные здравые головы» в Америке и Североатлантическом альянсе.

«Пока одни болтают об этом, другие принимают меры усиления защиты систем ПВО, защищающих Москву, другие регионы России, наши базы, центры наблюдения и так далее», — заключил эксперт.

Ранее политолог Федоров заявил, что выход Франции из НАТО может стать вполне реальным.