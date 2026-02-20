Украина не сможет вести боевые действия на протяжении трех лет. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Ранее журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения боевых действий еще на три года. Политолог Мезюхо назвал такую публикацию фантастической.

«Вряд ли у Украины есть три года для продолжения боевых действий, учитывая те реалии, которые сегодня складываются на земле. В ходе текущего конфликта время не на стороне киевского режима, инициатива на поле боя принадлежит не Украине, а России», — пояснил эксперт.

Украина, отметил специалист, сталкивается с кризисом ресурсов, в первую очередь Киеву не хватает людей.

«Я думаю, что эта публикация в большей степени является неправдоподобной. Сегодня мы можем говорить о том, что 2026-й год будет переломным в ходе специальной военной операции. Именно в этом году определится то, каким образом может быть завершен украинский военный кризис, который вряд ли продлится еще следующие три года», — заключил Мезюхо.

Ранее стали известны продукты, которые снижают вес.