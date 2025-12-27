Три года отсрочки закончились: как изменится процедура замены водительских удостоверений

С 1 января 2026 года завершается период автоматического продления водительских удостоверений в России. Как сообщило РИА Новости, данная мера, введенная в качестве временной поддержки граждан, полностью утрачивает силу.

Эта норма была утверждена в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и позже пролонгирована совместными решениями МВД и Минэкономразвития РФ до конца 2025 года. Её суть заключалась в следующем: если срок действия прав истекал или истекает с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, водителям не требуется их менять. Таким удостоверениям предоставляется дополнительный период законной силы сроком на три года с момента истечения первоначального срока.

Важно отметить, что для удостоверений, срок которых заканчивается 1 января 2026 года и позже, режим автоматического продления уже действовать не будет. Владельцам таких прав необходимо будет заблаговременно обратиться в подразделения ГИБДД для стандартной процедуры замены по истечении срока.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев также напомнил, что автоматически продлённые права действительны исключительно на территории Российской Федерации. Для управления автомобилем за рубежом водителям необходимо оформить стандартное удостоверение с актуальным сроком действия.

