«Трясло все здания»: БПЛА атаковали Ижевск, пострадали люди — местные жители рассказали подробности о случившемся

Во вторник, 1 июля, украинские беспилотники атаковали предприятие в Ижевске, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале. Как рассказал очевидец в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», взрыв был сильным.

«Взрыв был очень сильный, трясло все здания», — поделился он.

По его словам, в некоторых из зданий выбило стекла от взрыва. На представленном видео можно увидеть клубки дыма, исходящие из одного объекта.

В свою очередь, другой очевидец в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что слышали два взрыва.

«Взрывы были средней силы, не слишком мощные», — заявил он.

Бречалов сообщил, что после атаки БПЛА на предприятие в Ижевске есть пострадавшие. Сейчас пожарные устраняют очаги возгорания на объекте.

По информации телеграм-канала Shot, на Ижевск были совершены налеты дронов типа «Лютый». Эти беспилотники могут нести боевую нагрузку весом до 75 кг на расстояние до 1000 км. Дрон оснащен бензиновым двигателем мощностью примерно 50 лошадиных сил, который приводит в движение толкающий винт. Корпус БПЛА изготовлен из стеклопластика, металлической сетки и фанеры.

На текущий момент введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска, передает Росавиация.

Ранее стало известно о взрыве у здания гостиницы «Перово Плаза» на востоке Москвы.