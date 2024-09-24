ЦАХАЛ сделал шаг, мир затаился в ожидании Ирана: что будет в Ливане

Утром 23 сентября ЦАХАЛ начал наступательную операцию против шиитского движения «Хезболла» в Ливане, сообщил глава Генерального штаба Израиля Герци Халеви. Как мир отреагирует на разгоревшийся с новой силой конфликт на Ближнем Востоке, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, конфликт с Ливаном на фоне проблем с Палестиной традиционен для Израиля. ЦАХАЛ считает «Хезболлу» тылом «Хамаса» и принимает решение нанести удар по ливанцам, потому что с палестинцами не получилось.

«Приближается 7 октября, первая годовщина вторжения «Хамаса» в Израиль. Когда это случилось, в стране был шок. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поклялся быстро разобраться, вернуть заложников, сформировал военный кабинет, у которого есть очень большие полномочия. Год проходит, не все заложники освобождены, «Хамас» не разгромлен, территория Газы не зачищена, как это обещалось», — отметил Светов.

Однако ЦАХАЛу нужны победы, поэтому он начинает операцию в Ливане. Израилю это кажется проще, ведь там нет такого количества подземелий, в которых прячется «Хамас», подчеркнул политолог. ЦАХАЛ наносит удар, «Хезболла» дает ответ. Так, ливанцы заявили о нанесении ударов по военным аэродрому и авиабазе в Израиле, сообщил «Интерфакс».

«Все затаились в ожидании одного обстоятельства — как себя поведет Иран. Если Иран ввяжется в эту войну, будет один расклад. Если Иран не ввяжется, то ситуация будет другая: израильтяне постараются нанести «Хезболле» определенного рода поражение, и на какое-то время наступит передышка», — констатировал Светов.

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Западный мир, в свою очередь, не будет ввязываться в этот конфликт действиями — только словами. По мнению эксперта, европейцы лишь поговорят, призовут к миру.

«Сейчас проходит Генассамблея ООН, где была принята резолюция, согласно которой Израиль должен освободить территории. Израильтяне обозвали наивными дураками тех политиков, которые призывают к этому. Они не будут реагировать ни на какую резолюцию», — заявил Светов.

США же еще может сыграть роль в этом конфликте, продолжил он. По словам политолога, на Ближнем Востоке Вашингтон расположил 40 тысяч военнослужащих, 12 военных кораблей и четыре эскадрильи ВВС. Сейчас американцы являются гарантами и ждут, если Иран вмешается, чтобы немедленно отреагировать.

«Войной очень серьезно пахнет», — подчеркнул эксперт.

Россия, добавил Светов, в сложившейся ситуации может сделать две вещи. Первое — это осудить вторжение, выразить поддержку законному правительству Ливана. Второе — поставить вооружение группировкам «Хезболла» и хуситам, которые способны нанести удар по территории Израиля или по американцам, которые могут помогать.

«Мы это обещали, решимся ли — хороший вопрос. Если говорить цинично, для нас этот конфликт выгоден. Он отвлекает внимание американцев от ситуации на Украине, уменьшает объем помощи, которую американцы могут оказать», — подытожил политолог.

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