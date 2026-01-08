Цена на чистоту растет: смолянам дважды за год повысят тариф за вывоз мусора

Жителей Смоленской области ожидает двукратное повышение платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в течение 2026 года. Согласно официальному постановлению, которое уже выпустило региональное министерство ЖКХ, тарифы возрастут в два этапа.

Как сообщает издание smolensk-i.ru со ссылкой на «Городскую муниципальную компанию» («ГМК»), с 1 января стоимость вывоза одного кубометра мусора для регионального оператора «Спецавтохозяйство» увеличится на 13,9%, достигнув 920,04 рубля. Второй этап роста запланирован на осень: с 1 октября тариф поднимется до 1030,47 рубля за кубометр. Таким образом, к концу года общий рост составит более 22% по сравнению с действовавшими ранее ставками.

Муниципальное акционерное общество «ГМК», комментируя решение властей, подтвердило, что изменения будут вводиться поэтапно. Регуляторное повышение тарифов связано с необходимостью покрытия растущих издержек регионального оператора, включающих затраты на транспортировку, утилизацию, эксплуатацию техники и выполнение экологических требований.

Это повышение напрямую отразится на квитанциях за жилищно-коммунальные услуги для всех жителей региона, заключивших договоры на вывоз ТКО. Двукратный рост в течение одного календарного года является беспрецедентным и, вероятно, окажет дополнительное давление на бюджеты смоленских семей.

