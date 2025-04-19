Центр христианской жизни: протоиерей рассказал о важности причащения в Пасху и главных правилах

Каждый искренне верующий православный человек хотя бы раз участвовал в таинстве причащения. Это можно сделать в любое время, но христиане стремятся причаститься именно в Пасху, потому что этот день в православии является особенным. Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кто и с какого возраста может причащаться и почему это необходимо сделать каждому христианину.

По словам священнослужителя, причастие — это самое главное таинство церкви, которое Господь установил на Тайной Вечере перед своими страданиями.

«Святая Церковь преподает нам причастие под видом хлеба и вина — тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Как мать кормит своего младенца молоком, а молоко матери — это, в принципе, ее тело, ее кровь, так и Господь через Церковь питает нас своим телом и кровью под видом хлеба и вина, потому что хлеб и вино становятся Телом и Кровью во время Божественной Литургии», — пояснил отец Константин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Причащаться, продолжил он, может воцерковленный человек, который верит в Господа, посещает храм Божий и является живым чадом Церкви, а не только лишь христианином формально.

«Можно причащаться уже с момента крещения человека, то есть с младенчества. К этому нужно подготовиться. Обычно это происходит с благословения духовника. Каждый держит тот или иной пост, как-то говеет, совершает правила, которые благословляет ему духовник, посещает богослужение», — отметил протоиерей.

Если человек причащается в воскресенье, то в субботу вечером обязательно нужно посетить храм.

«Вообще, храм Божий не только в день причастия, а регулярно нужно посещать. И в субботу вечером, и в воскресенье утром, потому что эти богослужения — наша жертва Богу. А в воскресенье утром — это жертва Бога нам. За божественной литургией, за богослужением, иначе святой Евхаристией, приносится Жертва бескровная за весь род человеческий, за всех людей. Поэтому это обязательная служба», — подчеркнул отец Константин.

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Также накануне желательно исповедаться в грехах, очистить совесть и утром натощак, не вкушая и воды, приступить к причастию.

«Верующие приступают к причастию с благоговением, со страхом Божьим. Самое главное — с покаянием и примирившись со своими близкими. Младенцы до 3 лет могут причащаться не натощак, могут вкушать пищу, а с этого возраста желательно уже приучать детей причащаться натощак. До 7 лет причащают без исповеди, а с 7 лет уже приучают к исповеди, чтобы была подготовка», — продолжил протоиерей.

Отец Константин подчеркнул, что ради этой великой святыни и совершаются все богослужения в храме. Причащение — это центр христианской жизни.

«Господь в Евангелии четко сказал: "Кто не будет есть Тело Мое и пить Кровь Мою, не будет иметь жизни вечной"», — заключил священнослужитель.

Ранее протоиерей рассказал, что можно освятить в храме на Пасху.