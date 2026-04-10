Цены достигают 5 тыс. рублей: сколько стоят куличи и панеттоне в Подмосковье

Жители Подмосковья продолжают подготовку к Пасхе — в этом году в регионе вырос спрос на декорирование объемными буквами и цифрами (+23%) и оформление столов (+9%), выяснили аналитики «Авито Услуг». Популярность также набирают куличи от домашних кондитеров — в Сети можно встретить множество объявлений. Результатами исследования эксперты поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Накануне Пасхи жителям Подмосковья предлагают приобрести куличи не только пекарни и сетевые магазины, но и службы доставок в формате «прямо из печи», а также домашние кондитеры. Среди многочисленных предложений можно найти необычные вариации: цитрусовый кулич с орехами или ягодно-шоколадный, а также модный панеттоне — традиционный итальянский рождественский кекс.

Цены на куличи начинаются от 250 рублей, панеттоне можно найти от 380 рублей. По данным аналитиков, цены в некоторых объявлениях достигают 5 тыс. рублей. Стоимость заказа зависит от наполнения, веса и объема.

Кроме куличей, среди жителей Московской области пользуются популярностью услуги по украшению пространства. На 23% вырос спрос на декорирование объемными буквами и цифрами, на 9% — на оформление столов, следует из данных исследования. Спрос на услуги уборки в Московской области и Москве вырос на 42%, а интерес к поддерживающей уборке — на 77%.

Православные христиане встретят Светлое Христово Воскресение 12 апреля. В Великую субботу и ночь на Пасху в храмах Московской области пройдут богослужения, где верующие смогут освятить куличи и яйца.