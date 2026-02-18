Цены на Apple, Nike и Bosch взлетят до 25%: параллельный импорт под угрозой срыва

Рост цен на всю продукцию параллельного импорта составит до 25%. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Ранее в телеграм-канале Mash сообщили, что поставки по параллельному импорту продукции Apple, Nike, Bosch и других зарубежных брендов могут замедлиться вслед за Adidas. Причина — массовая отмена сертификатов соответствия. Росаккредитация прекратила признавать документы, выданные тремя сертификационными органами стран ЕАЭС — в Казахстане, Армении и Киргизии. Через эти структуры импортеры оформляли часть деклараций и сертификатов для ввоза товаров в Россию.

Хотя организации продолжают работать в своих странах, их документы теперь необходимо переоформлять, чтобы возобновить поставки на российский рынок. Ограничения затронут электронику Apple, ASUS, HP, Dell, LG Electronics, Bosch и Philips, автозапчасти для Volkswagen, Toyota и Nissan, а также одежду и обувь Nike, Puma и Under Armour. Экономист Литвиненко подчеркнула, что вероятность роста цен существует.

«Рынок сужается, как и возможность логистики поставок через третьи страны посредством параллельного импорта, так и условия, которые все-таки позволяют российским компаниям продолжать это делать. Как мы видим, выгоднее поставлять люксовые копии, либо же российский потребитель делает выбор в сторону продукции отечественного производителя. Сейчас даже копия стоит чуть ли не по цене оригинала из-за проведения международных расчетов и логистики», — пояснила эксперт.

Специалист напомнила, что из-за падения предложения вырастет цена.

«Поэтому стоит ожидать как ситуации, связанной с полным исчезновением товаров на рынке, так и с повышением цен на то, что останется или будет поставляться в будущем посредством параллельного импорта. Рост цен на всю продукцию параллельного импорта составит до 25%», — заключила Литвиненко.

