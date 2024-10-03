Цены на машины продолжат расти, россияне отчаялись: с чем связан рост продаж авто в России

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» заявили о росте числа продаж новых автомобилей в России в сентябре. За месяц было реализовано свыше 150 тысяч машин, что на 36,7% превышает показатели сентября 2023 года. Экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что рост продаж связан с повышением утильсбора.

С 1 октября вступило в силу постановление правительства РФ о повышении утильсбора в среднем на 70-80%, что вызвало рост стоимости автомобилей. По словам Литвиненко, россияне, ожидая повышения цен, решили использовать последний шанс и купили новую машину, в том числе с привлечением кредитных средств. Многие покупатели сделали выбор в пользу российских и китайских заводов, потому что найти запчасти для авто европейского производства становится сложнее, отметила эксперт.

«Те покупатели, которые планировали купить позже — под конец года или весной, скорее всего, взяли кредит и приобрели автомобиль в августе-сентябре из-за повышения утильсбора. Вероятно, из-за сложившейся ситуации может возникнуть период стабилизации цен в октябре-ноябре. Но учитывая, что у потребителя есть страх роста цен с 1 января, можно ожидать повышенный спрос и в декабре», — заявила специалист.

Ожидать снижения цен на автомобили в России не стоит, подытожила экономист.

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