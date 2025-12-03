Цены пошли вниз: почему популярность «китайцев» с пробегом в Подмосковье выросла на 39,5%

Спрос на китайские автомобили с пробегом среди жителей Московской области вырос на 39,5% за 2025 год. Связано это, в том числе со снижением стоимости машин на 4,7% — средняя цена достигла 1,771 млн рублей. К таким выводам пришли эксперты «Авито Авто», проанализировав продажи б/у машин от дилеров в регионе. Данные исследования находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чаще всего жители Подмосковья покупают машины марок Chery (спрос вырос на 30%), HAVAL (+46,4%), Geely (+47,1%) и EXEED (+39,5%). Наиболее активный прирост показала марка Hongqi, в уходящем году продажи выросли на 85,6%, отметили аналитики. Самая востребованная модель в регионе — Chery Tiggo 7 Pro, спрос на которую продолжает расти (в 2,3 раза за год). Следующими по популярности среди подержанных авто идут HAVAL Jolion, HAVAL F7, Geely Coolray и Geely Atlas.

Продажи Geely Atlas Pro выросли на 90,8%, HAVAL Jolion на 31,7%. Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 4 Pro не вошли в число самых популярных моделей, но показали активный прирост: на 87,2% и 23,5% соответственно, сообщили эксперты.

По данным исследования, осенью 2025 года доля китайских машин с пробегом у российских дилеров составила 10,7%, что на 10% больше, чем годом ранее. Число подержанных «китайцев» на авторынке уже превысило американские машины (7,3% среди всех дилерских предложений с пробегом), французские (6,1%) и чешские (3,2%).

Ранее эксперты предсказали катастрофический рост цен на автомобили в 2026 году.