Церковные и народные традиции строго запрещают работать в Рождество 7 января

Седьмого января 2026 года православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Этот день, знаменующий собой начало Святок, наполнен глубокими духовными и народными традициями, но также сопровождается рядом строгих запретов, которые остаются актуальными и сегодня.

Церковный устав и многовековые народные обычаи накладывают строгие ограничения на любую работу. Считается, что занятие бытовым трудом, таким как шитье, уборка, рубка дров или охота, не только неуместно в праздник, но и может принести несчастье. В народе даже сложилась поговорка: «В Рождество шьют — ослепнут». Все хозяйственные хлопоты рекомендуется свести к минимуму.

Особое внимание уделяется поведению и настроению. В этот день категорически запрещено ссориться, сквернословить и таить обиды. Любой конфликт, возникший на Рождество, по поверью, сулит раздоры на весь предстоящий год. День следует провести в мире, радости и взаимном прощении.

Также существует запрет на посещение гостей до обеда. Первую половину дня полагается провести исключительно в кругу своей семьи, за праздничной трапезой после торжественной Литургии. Кроме того, не рекомендуется надевать старую или темную одежду, чтобы не привлечь неудачу.

После 40-дневного поста утро начинается с посещения праздничного богослужения, где звучат радостные песнопения, прославляющие рождение Христа. После службы по традиции ходят «славильщики» — в основном дети и молодежь, которые поют духовные стихи и тропари. Отказать им в угощении или подаянии считается большим грехом, так как под личиной странника может скрываться сам Христос.

Главным событием дня становится праздничный стол — «разговенье» после долгого поста. Однако и здесь есть свои правила. Наши предки, руководствуясь практическим опытом, передаваемым из поколения в поколение, сначала доедали оставшуюся с Сочельника кутью (сочиво), запивая ее узваром, и только потом приступали к скоромным блюдам: жареному поросенку, холодцу, гусям с яблоками. После пира еду не убирали, а накрывали скатертью для «родителей» — душ предков, которые, по поверью, тоже приходят разговеться.

С Рождества начинается период Святок — время гуляний, ряжения и гаданий, хотя в сам праздничный день гадания не проводились, так как он считался чистым и светлым.

