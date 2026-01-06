От колядок до дел милосердия: как православному провести святки по словам Михаила Иванова

Рождественские святки — это особая духовная веха в жизни православных христиан. Как подчеркнул в эксклюзивном интервью REGIONS заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов, это драгоценное время радости, милосердия и укрепления семейных уз.

«Святки — это не просто дни между Рождеством Христовым и Крещением Господним, — отметил общественный деятель. — Это особое духовное пространство, наполненное ликованием о родившемся Спасителе», — подчеркнул он.

С 7 по 17 января верующие призваны прожить этот период не в суете, а в духе подлинной христианской радости. Иванов указал на важность участия в богослужениях, прославления Христа и живого общения.

«Очень важно в эти дни творить добрые дела: навестить больного, помочь многодетной семье, поддержать словом и участием тех, кто оказался в трудном положении», — продолжил он.

Особое внимание представитель ВРНС уделил культурной составляющей святок, укорененной в народной традиции. Он напомнил, что это пора колядок и вертепов — прекрасная возможность для семей, особенно с детьми, прикоснуться к живому наследию через пение рождественских песен и чтение святочных рассказов.

В то же время Иванов призвал с рассуждением относиться к некоторым старинным обычаям.

«Нам следует избегать всего, что связано с гаданиями или суевериями. Эти практики чужды православному миропониманию», — предостерег он.

Завершая беседу, Михаил Иванов пожелал соотечественникам, чтобы святые дни стали временем духовного обновления, укрепления веры и живой любви к ближним.

Ранее сообщалось, что православные Оренбуржья встретят Рождество под сводами Никольского собора.