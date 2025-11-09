Церковный конфликт в Абхазии обострился из-за борьбы за монастырь

В Абхазии разразился новый виток внутрицерковного противостояния, центром которого стал Ново-Афонский монастырь. Группа из 17 священнослужителей во главе с митрополитом Виссарионом Аплиаа потребовала от архимандрита Дорофея Дбары покинуть пост руководителя обители.

В официальном обращении представители Абхазской православной церкви выдвинули против архимандрита серьезные обвинения. Дбару упрекают в систематическом нарушении церковной дисциплины и действиях, которые могут привести к расколу внутри религиозной общины. Священнослужители подчеркивают, что у архимандрита отсутствуют необходимые полномочия для управления монастырем.

Митрополит Виссарион заявил, что восстановление порядка в церковной среде требует устранения всех источников разногласий, главным из которых он считает поведение архимандрита Дорофея. Церковь готова обратиться к светским властям, если Дбара откажется уйти добровольно.

Конфликт усугубился тем, что против архимандрита выступил его бывший соратник — иеродиакон Давид Сарсания, который ранее уже приносил извинения за участие в подобных противостояниях. Ранее Дорофей Дбара выражал опасения быть отлученным от церкви, и нынешние события свидетельствуют об обострении кризиса.

