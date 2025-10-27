В Бурятии установили крупнейший молитвенный барабан

На территории известного Иволгинского дацана в Бурятии состоялось значимое событие — установка самого большого в республике молитвенного барабана, который называется хурдэ. Об этом сообщил портал UlanMedia.ru.

Новый сакральный объект был размещен в непосредственной близости от Цогчен-дугана, центрального соборного храма монастыря. Согласно буддийской традиции, каждое вращение такого барабана равнозначно прочтению тысяч мантр, заложенных внутри него, что позволяет верующим накапливать духовные заслуги.

Планируется, что этот исполинский хурдэ станет ключевым элементом в формирующемся ансамбле. Всего вокруг главного храма будет установлено четыре барабана по всем сторонам света. Такое расположение усилит сакральное значение всего духовного комплекса, подчеркивая его гармонию и завершенность.

Ранее сообщалось, что мэрия Ярославля хочет отдать нежилое здание на Угличской Леонтьевскому храму.