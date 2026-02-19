Булка вместо аттестата: как лишние килограммы «стирают» математические способности у школьников

Российские ученые обнаружили прямую зависимость между индексом массы тела ребенка и его успехами в точных науках. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, масштабное исследование 1,5 тысячи школьников среднего возраста показало: дети с ожирением учатся математике заметно хуже сверстников. Лишний вес достоверно снижает когнитивные функции, что в долгосрочной перспективе угрожает интеллектуальному потенциалу страны.

Все дело в работе оси «кишечник-мозг». У детей с избыточной массой тела эта связь изначально функционирует неправильно из-за состояния микробиоты. У детей с дефицитом питания подобные негативные когнитивные эффекты выражены значительно слабее.

Эксперты РАН подчеркивают, что поддержка здоровой микрофлоры — это не только вопрос пищеварения, но и залог успешной учебы. Проблема ожирения перестает быть чисто эстетической или физической, становясь барьером для развития логического мышления у подрастающего поколения.

