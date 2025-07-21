Циклон начнет уходить: стало известно, когда в Москве и Подмосковье закончатся проливные дожди

Проливные дожди затапливают Москву и Подмосковье не первую неделю. Так, за 20 и 21 июля в Коломне выпало 66,3 мм осадков. Однако обильные дожди прекратятся уже на этой неделе, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, дождь будет идти во второй половине дня 21 июля, но к вечеру прекратится.

«В момент прекращения дождя могут появиться прояснения в облаках. В конце дня максимальные значения температур достигнут +22 градуса. 22 числа также ожидаются дожди, в отдельных районах возможны грозы. После этого теплый циклон, под влиянием которого идут дожди, начнет уходить», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Со среды и четверга дожди примут кратковременный и не повсеместный характер. Завершатся ливни уже 26-27 июля.

«То есть пройдут короткие дождики. Уже в пятницу, субботу и воскресенье без осадков. При этом пятница и суббота будут солнечными, а температура воздуха снова будет стремиться к отметке под +30 градусов», — добавил синоптик.

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