Турэксперт раскрыл основные причины, по которым туристы не едут в Дагестан

Несмотря на огромный туристический потенциал, Республика Дагестан продолжает оставаться на периферии популярных у россиян направлений. Как сообщил АБН24, причины сложившейся тенденции раскрыл эксперт туристической отрасли Петр Борзых.

По его словам, главным барьером для притока путешественников остается устаревший образ региона как небезопасной территории. Борзых подчеркнул, что эти стереотипы давно не соответствуют реальности и гости могут без каких-либо опасений посещать знаковые места вроде древнего Дербента, живописного Гуниба или величественного Сулакского каньона.

Эксперт также указал на логистические сложности. Добраться в Дагестан воздушным транспортом зачастую возможно только из Москвы, а железнодорожное сообщение оказывается слишком долгим для непродолжительного тура. Наиболее удобным способом путешествия Борзых назвал личный автомобиль.

Дополнительными сдерживающими факторами являются недостаточно развитая инфраструктура и сервис. Туристы сталкиваются с проблемами при поиске качественного жилья за пределами столицы республики, Махачкалы.

В противовес минусам эксперт выделил ключевое преимущество Дагестана — невероятную доброжелательность и отзывчивость местных жителей.

