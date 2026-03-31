Жительница столицы Коми обратилась в суд с иском к туроператору после того, как ее заселили в номер, где море было видно только сбоку. Женщина требовала вернуть деньги, выплатить неустойку и компенсировать моральный вред. Однако городской суд Сыктывкара не нашел нарушений со стороны турфирмы.

Что потребовала туристка

Истица заявила, что в июле 2025 года через турагента (работавшего по поручению туроператора) она приобрела тур на двоих стоимостью 197 400 рублей. Поездка планировалась в отель с 29 сентября по 5 октября 2025 года. В заявке был указан номер категории StdRoom SeaSideView (двухместный, с видом на море), питание — «ультра все включено», также входили авиаперелет чартером и трансфер. Деньги были внесены полностью.

По прибытии в отель туристам предоставили номер категории LandView (с видом на сушу). Через два дня после жалобы туроператору их переселили в номер SeaSideView.

В иске женщина потребовала:

· убытки (разницу в качестве) — 10 тыс. рублей; · компенсацию морального вреда — 10 тыс. рублей; · неустойку — 197 400 рублей (полную стоимость тура); · штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом.

Что решил суд

В ходе разбирательства были изучены фото- и видеоматериалы. Выяснилось, что изначальный номер LandView имел боковой вид на море с балкона. То есть море было видно, но только сбоку.

Суд отметил, что категория SeaSideView по классификации отеля предполагает именно боковой (частичный) вид на море. Таким образом, туроператор выполнил условия договора: при заезде туристы получили номер с видом на море с балкона. Тот факт, что море просматривалось сбоку, а не прямо, не является нарушением.

Суд руководствовался статьей 29 Закона «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об основах туристской деятельности», а также статьей 432 Гражданского кодекса. В итоге в удовлетворении иска отказано полностью.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

