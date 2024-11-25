Туристы не хотели покидать горящий самолет без багажа и мешали другим: что известно о пожаре Sukhoi Superjet в Анталье

Самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Сочи — Анталья, загорелся при посадке в турецком аэропорту поздно вечером 24 ноября. Генконсульство РФ в Анталье заявило об отсутствии жертв и пострадавших среди пассажиров Sukhoi Superjet 100. Что известно о происшествии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Момент пожара

Рейс А45051 между Сочи и Антальей проходил в штатном режиме, но уже во время приземления пассажиры ощутили слишком резкую посадку, кто-то ударился о чужие кресла, заявила блогер Евгения Лавриненко, летевшая в Турцию вместе с дочерью. Авиакомпания объяснила грубую посадку сдвигом ветра. В регионе было объявлено оранжевое предупреждение из-за шторма.

При посадке в самолете загорелся двигатель, дым начал проникать в салон. Пассажиры сообщили, что после резкого удара было видно, как стало вытекать топливо, после чего и произошло возгорание.

Пассажиров Superjet, которых было 79 человек, эвакуировали по надувным трапам. Люди были доставлены на аэровокзал, ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Очевидцы заявили, что стюардессы были в шоке и не смогли сразу сориентироваться в ситуации, поэтому пассажир из Краснодарского края Султан открыл аварийную дверь самостоятельно и начал помогать другим эвакуироваться. Кто-то спасал не только свою жизнь, но и вещи, и отказывался покидать борт без ручной клади, блокируя проход к выходу из хвостовой части самолета.

Аварийно-спасательной команде аэропорта Анталья удалось оперативно погасить возгорание, сообщили в Росавиации. В момент происшествия в аэропорту закрывали взлетно-посадочную полосу. Ведомство также заявило о начале проверки. Кроме того, к месту ЧП были направлены российские дипломаты.

Фото: [ Подмосковье Сегодня ]

Иск авиакомпании

После эвакуации людей отвели в кафе в аэропорту, чтобы они не сидели на полу в ожидании багажа, и накормили бургерами. Ожидание чемоданов продолжалось несколько часов.

Пассажиры загоревшегося рейса А45051 написали коллективный иск на «Азимут», уточнив, что надышались угарным газом и нуждаются в должной поддержке со стороны авиакомпании. «Азимут» заявил о предварительной выплате гражданам в счет возмещения потерь. Сумма компенсации составит 100 тысяч рублей.

В Генконсульстве РФ сообщили, что десятки россиян остались без заграничных паспортов после произошедшего. Дипломаты урегулировали вопрос допуска граждан на территорию Турции без этих документов.

Причина пожара

Причиной возгорания мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили об отсутствии отказа систем борта перед посадкой в аэропорту Антальи.

Источник телеграм-канала SHOT назвал основную версию причины возгорания Superjet: ошибка 50-летнего командира воздушного судна Владимира Ч., ранее работавшего диспетчером районного центра управления на авиатрассе. Предварительно, сильный ветер сдвинул самолет, но пилот не успел среагировать на произошедшее и не смог посадить его по инструкции. Он долго кружил над аэропортом без учета скорости порывистого ветра.

Фото: [ Подмосковье Сегодня ]

Не первое ЧП

Самолету, загоревшемуся в Анталье, было 7 лет. Месяц назад у борта повредились створки шасси, когда ему пришлось вынужденно сесть во Внукове из-за отказа гидросистемы, пишет Mash. После инцидента судно отстранили от полетов, при осмотре у него была обнаружена дыра в створке шасси. Рейс А45051 «Сочи — Анталья» стал третьим по счету для Superjet 24 ноября.

Полет судна прерывался несколько раз за последние 1,5 года. Так, 21 сентября 2023 года в аэропорту Псков в кабине пилотов сработала система индикации состояния двигателя и оповещения экипажа, спустя 5 дней вылет из Минеральных Вод также отложили из-за некорректной работы двигателя. Кроме того, 20 июня 2023 года, когда самолет без пассажиров летел из Казахстана в Минеральные Воды, у судна отказал правый двигатель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после происшествия в турецкой Анталье. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины пожара.

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