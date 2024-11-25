В Челябинске пьяный водитель въехал в группу пешеходов: среди пострадавших 11-месячный ребенок

В Челябинске произошло ДТП, в результате которого автомобиль столкнулся с пешеходами, находившимися у дороги. Пострадали пять человек, сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Авария произошла на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. По предварительным данным, все пострадавшие живы.

На видеозаписи с городских камер наблюдения, опубликованной в социальных сетях, видно, как автомобиль, не замедляя ход, покинул место происшествия после наезда на людей.

Как рассказала пресс-секретарь МВД Ирина Волк, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уже задержан и направлен в полицию для дальнейших разбирательств.

Губернатор области Алексей Текслер отметил, что среди пострадавших есть 11-месячный младенец. Он добавил, что все раненые госпитализированы и один взрослый находится в критическом состоянии. Глава региона заявил, что следит за ситуацией и обеспечит необходимую помощь.

Водитель, сбивший пешеходов, ранее дважды лишался водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 11-летний мальчик чуть не сварился заживо, провалившись в яму с кипятком.