Сотни жителей Москвы вторые сутки сидят без интернета — кто виноват?

Дома на востоке Москвы и в Балашихе, которых обслуживает провайдер НэтЛайн, уже вторые сутки остаются без интернета. О перебоях в работе сети интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили местные жители.

По словам горожан, проблемы с сетью могут быть и у жителей Реутова. Несмотря на то, что люди не могут пользоваться интернетом уже несколько дней, провайдер не называет никаких сроков по решению проблемы. Известно только то, что на улице Мирской проезд в Балашихе произошла авария, которую в данный момент устраняется.

«По Мирскому проезду — авария, она устраняется. Сроки пока неизвестны, ожидайте. По Реутову не можем ничего сказать», — заявили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» на горячей линии.

На качество работы провайдера жалуется достаточно много пользователей. В Яндекс.Картах организация имеет оценку 1.0, а в отзывах люди отмечают очень низкую скорость интернета, ужасное качество обслуживание техподдержки, а также перебои сети от 30 минут до двух часов несколько раз в неделю.

Ранее эксперты раскрыли, в чем хранить деньги в 2025 году.