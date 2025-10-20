Золото, рубли или валюта: в чем хранить деньги в 2025 году

Для краткосрочных сбережений россиянам рекомендуется использовать рубли и банковские депозиты. Если же речь идет о долгосрочных целях, стоит рассмотреть вложения в облигации федерального займа и золото, такие рекомендации гражданам дали в Минфине России. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, выгодно ли хранить средства по рекомендациям ведомства, и какие еще способы для сбережения существуют.

По словам специалиста, в первую очередь рекомендации Минфина продиктованы с точки зрения благополучия российской экономики и граждан.

«Если россияне открывают дебетовые счета для сохранения рублевых накоплений в банке, то это дополнительный стимул для развития экономики, как и счета в драгоценных металлах», — пояснила эксперт.

При этом Минфин предлагает обратить свое внимание на золото, потому что валюты недружественных стран — доллары, евро — не могут быть для Минфина тем инструментом, который может быть озвучен в качестве рекомендации россиянам. Однако при определенных обстоятельствах экономист рекомендует хранить средства и валюте.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

«Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сама заявляла, что выгодный рубль — от 94 до 100 рублей за один доллар. Если курс рубля будет отпущен, и будет планка выбрана, выгодная для бюджета РФ, то выгодней станет хранить в валюте. При этом стоит придерживаться рекомендаций Минфина: не хранить деньги в чем-то одном: только в золоте или в рублях, стоит разбить свои накопления на несколько направлений», — отметила специалист.

Эксперт напомнила, что сейчас в бюджете страны имеется дефицит из-за того, что государство недополучает средства от нефтегазовой добывающей промышленности.

«ОПЕК+ постоянно наращивает добычу нефти, а значит увеличивает предложение. И с 2026 года это предложение будет еще больше. Мы уже сейчас наблюдаем, что в среднем цена на нефть ниже установленной планки поставки российский нефти. Это говорит о недополучении бюджетом страны тех средств, которые были запланированы по итогам 2025 года», — заявила экономист.

Сегодня же каждый второй рубль в бюджете России благодаря нефти, заключила Литвиненко.

