«У нас встают»: что ответил Денис Тюлюлин публике в Ташкенте после поражения на турнире

Российский боец Денис Тюлюлин после поражения в главном бою ташкентского турнира Prime FL обратился к узбекской публике с неожиданным замечанием. Его возмутило поведение зрителей во время исполнения государственного гимна России.

По словам атлета, во время звучания гимна публика на трибунах не проявила должного уважения, оставшись на своих местах. Сразу после завершения схватки с Бобуром Курбоновым, которую Тюлюлин проиграл единогласным решением судей, он сделал публичное заявление.

«Единственное, что хочу отметить: в России, когда играет гимн Узбекистана на мероприятиях, все встают», — заявил спортсмен, проведя параллель с принятой в его стране практикой.

Это поражение стало для Тюлюлина 10-м в карьере ММА при таком же количестве побед. Несмотря на спортивный результат, боец выбрал акцентировать внимание на вопросах этикета и взаимного уважения между болельщиками разных стран.

