«Вы безухие, что ли?»: почему Лазарев и Киркоров скандалили на шоу «Ну-ка, все вместе!» — один из них покинул проект

Российские звезды Сергей Лазарев и Филипп Киркоров отличаются истероидным типом акцентуации характера, как и большинство артистов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова после скандала певцов на шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Эксперт назвала причины возникшего конфликта.

Новый выпуск программы запомнился громкой ссорой двух именитых певцов, входящих в состав жюри. Лазарев не согласился с мнением коллег и проголосовал за одну из участниц не только от своего имени, но и от лица Киркорова, нажав на его кнопку. «Так нельзя! Вы безухие, что ли?» — ополчился Сергей на остальных членов жюри. Сначала Киркоров не стал реагировать на выходку своего коллеги, но вскоре начал повышать голос в ответ, а после вовсе встал и покинул студию. Абравитова назвала артистов «истероидами», добавив, что людям с таким типом характера сложно сдерживать свои эмоции.

По ее словам, одной из причин скандала стала «замыленность» — звезды приходят на шоу как к себе домой. В комфортной обстановке они показывают не только свою маску — имидж артиста, но проявляются такими, какие есть на самом деле. Сам Лазарев говорил, что за годы знакомства они немало раз ссорились и мирились с Киркоровым. Для звезд такие ситуации в какой-то степени обыденность, они составляют элемент их дружбы, отметила эксперт.

Также у ссоры могли быть скрытые причины — претензии, которые копились и прорвались наружу в один момент. Абравитова допустила определенную зависть и конкуренцию между певцами, что диктуют жесткие законы шоу-бизнеса. Артисты славятся своей завистливостью и нетерпением конкуренции, добавила она.

«Конечно, когда искорка попадает, происходит взрыв петарды, что мы и увидели. Как бы это в шутку не обрамлялось потом. В каждой шутке есть доля шутки, остальное — правда», — подчеркнула психолог.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Ну-ка, все вместе!» ]

Лазарев допускал подобное поведение в одном из предыдущих выпусков шоу, очередной скандал оказался для него последним. Певец признался, что каждый эфир становится для него эмоционально тяжелее, поэтому он решил покинуть проект. Абравитова назвала решение Лазарева верным. По ее словам, артист не принимает, когда кто-то с ним не согласен. Певец понял, что не готов сдерживать эмоции в рамках этой программы и уже показал ту грань, которую хотел бы оставить незамеченной. Эксперт отметила, что Лазарев загнал себя в определенный «психологический угол», и ему приходится покидать шоу, хотя он вряд ли хотел этого. Она назвала подобный шаг вынужденными обстоятельствами, которые спасают лицо артиста.

В поведении Киркорова психолог не увидела ничего удивительного. Вокруг артиста часто происходят скандалы, которые являются для него не только способом привлечь внимание, но и проявлением истинной натуры. Абравитова отметила, что певец и не надевал на себя маску «хорошего и приглаженного человека», как это было у Лазарева.

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