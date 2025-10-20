У звезды «Молодежки» выявили быстрорастущую опухоль — прогноз тревожит фанатов

Фото: [ Кадр из фильма «Красавица и воры». Режиссер А. Силин. 2019 год ]

У актера Анатолия Лобоцкого, известного по сериалу «Молодежка», выявили быстрораспространяющуюся опухоль. Диагноз был поставлен после того, как он обратился в клинику с жалобами на боли в груди, передает телеграм-канал Mash. Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Басир Бамматов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что ожидает артиста.

По данным Mash, еще в начале 2024 года артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, однако болезнь распространилась и на другие органы. В настоящее время он проходит лечение и находится под постоянным наблюдением врачей. Как отметил эксперт Бамматов, быстрорастущие опухоли после операции требуют особого внимания врачей.

«Некоторые злокачественные новообразования могут развиваться стремительно, особенно если появляются после ранее проведенного хирургического вмешательства. В таких случаях повышается риск метастазирования — распространения опухолевых клеток в другие органы, что указывает на системный характер заболевания», — пояснил врач.

По его мнению, прогноз во многом зависит от типа опухоли, ее молекулярно-генетических особенностей, распространенности и реакции организма на лечение.

«В последние годы возможности терапии значительно расширились: таргетные препараты и иммунотерапия позволяют воздействовать на конкретные молекулярные мишени опухоли. Эти методы помогают замедлить рост новообразования, контролировать симптомы и продлить жизнь пациентов», — выразил мнение специалист.

При этом врач считает, что полное излечение при системных формах рака встречается редко, однако современные подходы позволяют достичь длительной ремиссии и стабилизации процесса.

«Решающее значение имеют своевременное выявление метастазов, правильно подобранная противоопухолевая терапия и командная работа специалистов разных профилей», — заключил Бамматов.

