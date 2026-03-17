Убийство и насилие над ребенком: президент «Урала» развел руками из-за арестованного футболиста

Руководство екатеринбургского футбольного клуба «Урал» впервые прокомментировало громкий скандал, в центре которого оказался 20-летний защитник второй команды Даниил Секач. Молодого спортсмена арестовали по обвинению в убийстве женщины и насильственных действиях сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери.

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «РБ Спорт» назвал случившееся ударом для всех причастных. При этом он подчеркнул, что в клубе пока не обладают полной информацией о деталях произошедшего, поскольку ситуация выходит далеко за рамки спортивной жизни.

«Это трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для родителей, для нас. Но мы ничего не знаем, как и что произошло, это же нефутбольные дела. Я его не знаю, но ребята отзываются о нем хорошо», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, Даниил Секач был задержан 14 марта в Москве. По данным источников, футболист обратился в клуб с просьбой отпустить его в столицу якобы для учебы. Следствие полагает, что молодой человек действовал по указанию мошенников, которые, вероятно, манипулировали им дистанционно.

Тушинский районный суд Москвы уже отправил 20-летнего спортсмена под стражу — ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Ему инкриминируются особо тяжкие преступления, связанные с насилием и убийством.

В футбольном клубе пока воздерживаются от кадровых решений в отношении игрока, ожидая дальнейшего развития событий и официальных выводов следствия. Однако сам факт уголовного дела ставит крест на его спортивной карьере как минимум на время расследования.

