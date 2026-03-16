Страшная расправа над бизнесвумен в Москве: убийце понадобилась новая болгарка, чтобы вскрыть сейф

В Москве в понедельник, 16 марта, суд изберет меру пресечения 20-летнему Даниилу Секачу, обвиняемому в жестоком убийстве 48-летней предпринимательницы на северо-западе столицы.

По информации телеграм-канала Mash, спортсмен, выступавший за футбольный клуб «Урал 2» из Екатеринбурга, действовал не один, а по наводке украинских кураторов.

По данным следствия, мошенники позвонили 16-летней дочери бизнесвумен и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, заставили ее открыть квартиру и отдать ключи от сейфа. Затем девушку отправили встречать мать у подъезда, чтобы задержать ее. Когда женщина вошла, убийца напал на нее, избил и нанес ножевые ранения.

Вскрыть сейф с первого раза не удалось — у злоумышленника сломалась болгарка. Он позвонил кураторам, и те вскоре доставили ему новый инструмент. После этого Даниил взломал сейф и забрал $14,6 тысяч наличными, монеты и ювелирные украшения.

Отмечается, что украденное преступник выбросил в окно, где его подобрал второй курьер. Сейчас его ищут. Почти сутки преступник удерживал в квартире дочь убитой, не давая ей покинуть помещение.

