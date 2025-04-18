Убрать порчу взамен на жизнь членов семьи: новые подробности о «темных делах» медиума Александра Шепса

Александр Шепс — скандальная личность в мире эзотерики. Медиум стал известен благодаря своему участию и победе в 14-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов», а после дважды засветился в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». После выхода второго сезона проекта Александр не перестает привлекать к себе внимание как противоречивым поведением, так и всплывающими подробностями о его «темных делах» в запросах клиентов. Подробнее о его личной жизни, самых громких скандалах и последних слухах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Слышал мертвых с детства

Александр родился 26 ноября 1986 года в Самаре в многодетной семье. Он является четвертым из пяти детей. Мать медиума, Людмила, по образованию медик, но называет себя ясновидящей и увлекается гаданием на картах Таро. Александр заявлял, что способности ему передались именно от матери. По словам самого медиума, еще в детстве он начал слышать голоса мертвых.

После окончания школы будущий знаменитый медиум попытался получить актерское образование в Самарском государственном институте культуры, однако из-за съемок на телевидении Шепса отчислили после первого курса. Наплевав на учебу, Александр начал пробовать себя в разных профессиях: от модели до ведущего мероприятий, музыканта и сценариста.

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Роман с Мэрилин Керро и обвинения в шантаже

Давший медиуму популярность 14-й сезон «Битвы экстрасенсов» стал для него началом любовной истории. На проекте Александр познакомился с одной из участниц — Мэрилин Керро. Несмотря на то, что пара долго скрывала отношения, позже их связь все-таки стала известна общественности. В 2014 году медиум сделал своей избраннице предложение, даже ходили слухи о секретной свадьбе, однако Александр и Мэри их не подтвердили, а в 2016 году вовсе стало известно, что пара рассталась.

После расставания Керро официально заявила, что они с Александром находятся в дружеских отношениях и остались друзьями. Однако чуть позже Мэрилин поделилась, что медиум изменял ей, а также взял в займы 2 млн рублей для открытия своего эзотерического магазина, но не вернул. Кроме того, однажды девушка заявила, что Александр принудил ее заняться сексом втроем, после чего шантажировал видеозаписью. Сам Шепс отрицал все обвинения со стороны бывшей возлюбленной.

Фото: [ соцсети ]

Новые слухи и «договор с дьяволом»

В последнее время Александр привлекает к себе больше внимания, чем обычно. В последнем выпуске «Битвы сильнейших» стало известно, что после пройденного испытания медиум оказался в больнице и не смог присутствовать в готическом зале на оглашении результатов.

Позже в сети появилась видеозапись, на которой якобы клиентка Шепса рассказывает о «темных делишках» мага. По ее словам, он снимает порчу, если клиент подписывает «договор с дьяволом». А цена этому — смерть четверых членов семьи. За приворот, уверяет девушка, Александр берет 40 тыс. рублей. Стоимость личных амулетов у медиума доходит до 175 тыс. рублей.

На заявления об обращении к «черной магии» и приворотной деятельности сам Шепс ответил опровержением. Маг подчеркнул, что рассказавшая о его работе девушка либо попала к мошенникам, которые работают от его лица, либо это действия недоброжелателей.

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