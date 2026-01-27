Ученые МАИ разрабатывают альтернативу Starlink для управления автономным транспортом в России

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) создают новую спутниковую систему для дистанционного управления беспилотниками. В отличие от модели SpaceX с тысячами низкоорбитальных спутников, российская разработка делает ставку на связь через один геостационарный аппарат, который сможет покрывать до 90% территории страны, передает «Газета.Ru».

Как рассказал руководитель проектов Центра космических технологий МАИ Никита Матасов, суть технологии заключается в создании защищенного канала связи «беспилотник — геостационарный спутник — центр управления». Это решение обеспечит устойчивую связь на расстоянии до 36 тысяч километров и позволит в реальном времени корректировать маршрут автомобилей, судов или самолетов.

По словам Матасова, в данный момент идет испытание различных терминалов, а также разрабатывается собственный аппарат для связи с беспилотниками. В ближайшее время планируется создать инженерный образец для отработки всей системы.

Особенностью разработки станет интеграция с данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Например, если система «Зоркий» обнаружит на пути беспилотника внезапное препятствие, центр управления через геостационарный спутник моментально отправит команду на коррекцию маршрута.

Как отметил специалист, отдельный космический аппарат «Зоркий» представляет собой 12-юнитовый кубсат, в котором заключены все необходимые для работы в космосе системы.

