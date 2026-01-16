Ученые начали первый в мире эксперимент по поиску частиц гравитации

Физики из Технологического института Стивенса и Йельского университета приступили к реализации революционного проекта, целью которого является экспериментальное обнаружение гравитонов — гипотетических элементарных частиц, которые должны переносить гравитационное взаимодействие.

Долгое время эта задача считалась практически невыполнимой, но современные квантовые технологии изменили ситуацию. Проект, возглавляемый профессором Игорем Пиковским из Стивенса и профессором Джеком Харрисом из Йеля, объединяет достижения двух передовых направлений: гравитационно-волновой астрономии, которая фиксирует колебания пространства-времени, и квантовой инженерии, позволяющей управлять макрообъектами как квантовыми системами.

Суть эксперимента заключается в использовании сантиметрового резонатора, заполненного сверхтекучим гелием, охлажденным до температуры, близкой к абсолютному нулю. Когда гравитационная волна от удаленного космического события пройдет через установку, она должна передать крошечный импульс энергии цилиндру. Этот импульс будет интерпретироваться как единичный гравитон. Резонатор преобразует гравитационную энергию в фонон — квант вибрации, который затем можно будет измерить с помощью высокоточных лазеров.

Финансируемый Фондом У. М. Кека проект уже перешел от теоретической фазы к созданию реальной лабораторной установки. Ученые надеются, что это станет первым шагом к созданию квантовых сенсоров, способных напрямую наблюдать гравитоны.

