Учителям запретили прикасаться к детям: психолог объяснила, как это повлияет на учебный процесс

В Свердловской области учителям запретили прикасаться к детям при любых обстоятельствах, даже если ученики нарушают порядок, их нельзя вывести из класса за руку, заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Титова. Как данная инициатива повлияет на учебный процесс, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Титова выступила против физического насилия в школах. Психолог Абравитова отметила, что поддерживает инициативу, если она касается только прикосновений со знаком минус к ученикам.

«Потому что, если вы ученика похлопали по спине или по плечу за то, что он молодец, погладили по голове за то, что он прекрасно себе ведет или очень хорошо выполнил задание — это совсем другое прикосновение. Если они отменяют их в любом ракурсе, это ненормально, потому что человеческие отношения в том числе включают в себя и прикосновения. Но, если речь идет только о таких прикосновениях, которые учителя используют в конфликтах, то инициатива не будет лишней», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Здесь, продолжила она, совершенно правы те, кто внедряет такую инициативу, так как внутрисемейный климат может ухудшаться из-за того, что конфликт с учителем перешел в острую фазу, когда применялось рукоприкладство.

«Конечно, здесь есть сторона медали, когда вроде бы все злятся на учителя, но в то же время бессознательно будет формироваться образ вашего ребенка как проблемного, как агрессивного. Может быть, человека-жертву, к которому применяется насилие. Если углубляться в дебри психологии, то на бессознательном уровне такого ребенка даже родители будут воспринимать как какого-то не такого, даже несмотря на то, что им захочется восстанавливать справедливость или идти в школу качать права, что ребенка обидели», — подчеркнула психолог.

Эксперт отметила, что такие меры влияния как, например, штрафы для учителей, это не выход из ситуации.

«Педагогом все-таки должен быть человек, у которого есть призвание. Если человек идет и занимается своей профессией по призванию, потому что он любит и уважает детей, ему и в голову не придет заниматься каким-то рукоприкладством в отношении ребенка. Поэтому, если будет введено такое правило, оно будет введено как раз против псевдопедагогов», — заключила Абравитова.

