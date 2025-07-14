Удобство и практичность: москвичи готовы в среднем потратить на покупку автомобиля 1,6 млн рублей

Около 8% москвичей — почти каждый десятый житель столицы — планируют приобрести автомобиль до конца текущего года. Средний бюджет на покупку составляет порядка 1,6 млн рублей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «СберСтрахование» в 37 городах России с населением свыше 500 тысяч человек. Данные имеются в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Большинство опрошенных из Москвы — 74% — рассматривают вариант покупки подержанного автомобиля. В среднем они готовы потратить на это около 900 тысяч рублей. На новый автомобиль нацелены 16% потенциальных покупателей — их бюджет заметно выше и составляет до 2,4 млн рублей. Еще 5% респондентов пока не определились с выбором между новым и подержанным транспортом.

При этом 17% участников опроса планируют воспользоваться автокредитом. Средний срок займа составит примерно 2,9 года.

Наиболее важными критериями при выборе автомобиля москвичи назвали оптимальное соотношение цены и качества (72%), мощность двигателя (28%), удобство и практичность (25%), а также надежность и прочность машины (18%). Дизайн (5%) и престиж марки (2%) оказались наименее значимыми факторами.

Среди предпочтительных типов кузова лидируют седаны — их рассматривают 48% опрошенных. Далее следуют универсалы (18%), внедорожники (9%), хэтчбеки и кроссоверы — по 7%. Минивэны и купе интересуют лишь по 1% участников исследования.

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