«Уэнсдей» возвращается: о чем будет второй сезон культового сериала от Netflix, новые герои и когда смотреть в России

После громкого успеха первого сезона Netflix официально подтвердил продолжение мистического сериала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли. Второй сезон, по словам авторов, обещает быть еще более мрачным, насыщенным и масштабным. Поклонников ждут новые герои, запутанные загадки и неожиданные сюжетные повороты. Что известно о сериале и когда его можно будет посмотреть в России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выход второго сезона

Netflix изменил формат выхода: сезон будет разделен на две части.

Часть первая (эпизоды первый–четвертый) выйдет 6 августа 2025 года.

Часть вторая (эпизоды пятый–восьмой) появится 3 сентября 2025 года.

В России на текущий момент сервис Netflix не работает, однако как и в большинстве стран, серии станут доступны в момент глобального релиза — ориентировочно в 10:00 по московскому времени.

Сюжет и главные темы

Сюжет продолжает историю ученицы школы «Невермор» — Уэнсдей Аддамс. В новом сезоне она сталкивается с очередными сверхъестественными опасностями, расследует серию преступлений, связанных с таинственным маньяком Четом по прозвищу «Kansas City Scalper», и углубляется в изучение своих психических способностей.

Параллельно развивается ее личная история: отношения с друзьями, конфликты с родителями, а также внутренняя борьба между логикой и эмоциями.

Старые и новые герои

К основному актерскому составу возвращаются: Дженна Ортега — Уэнсдей, Кэтрин Зета-Джонс — Мортелша, Луис Гусман — Гомес и Айзек Ордонез — Пагсли.

Новички сезона: Леди Гага — таинственная преподавательница Розалин Ротвуд, Стив Бушеми — новый директор академии «Невермор», Танди Ньютон, Билли Пайпер, Хейли Джоэл Осмент и Кристофер Ллойд также появятся в эпизодических или ключевых ролях.

Интересно, что Леди Гага исполнит оригинальную песню «Dead Dance», написанную специально для шоу, и, по прогнозам критиков, она может повторить вирусный успех «Bloody Mary» из первого сезона.

Реакция на сериал

После выхода первых минут сезона и закрытого показа первая часть получила смешанные, но в целом положительные отзывы. Зрители хвалят атмосферу, актерскую игру и развитие персонажей. Особенно отмечают «взросление» Пагсли, который стал более самостоятельным и важным персонажем.

Однако новый формат релиза — разделение на две части — вызвал споры. Часть зрителей считает это ненужной маркетинговой уловкой, в то время как другие воспринимают такой подход как способ дольше наслаждаться сериалом.

Ранее стало известно, что звезда «Ходячих мертвецов» Келли Мак умерла в 33 года.