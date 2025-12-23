«Не лаптем щи хлебает»: россиянина развернули на границе Эстонии из-за дизайнерских кроссовок

Гражданина России и Финляндии не пустили через эстонскую границу из-за пары дизайнерских кроссовок, которые таможня сочла предметом роскоши, запрещенным к ввозу санкциями ЕС. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дорогая обувь стала формальным поводом для запрета на въезд в Россию через территорию Эстонии. Инцидент произошел на нарвском пограничном пункте, где таможенники во время досмотра автомобиля обнаружили в багаже мужчины кроссовки итальянского бренда.

Стоимость пары, по разным оценкам, составляет около €1 тыс. Этого оказалось достаточно, чтобы признать обувь предметом роскоши, подпадающим под ограничительные меры Евросоюза против России. Санкции запрещают ввоз таких товаров.

39-летнему мужчине, имевшему при себе два паспорта — российский и финский, — не позволили провезти приобретение. Отказавшись оставить кроссовки, он был вынужден свернуть с маршрута и покинуть контрольно-пропускной пункт. Этот случай стал яркой иллюстрацией того, как далеко могут заходить таможенные интерпретации санкционных списков, затрагивая даже личные вещи путешественников. Официальные комментарии эстонской таможенной службы по данному конкретному эпизоду пока не публиковались.

