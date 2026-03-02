В Петербурге глыба льда упала на мужчину: он не мог подняться

В российских городах продолжается череда травм из-за падения льда с крыш. Очередной инцидент произошел утром 2 марта в Санкт-Петербурге. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Мегаполис», на Рузовской улице, у дома №2, огромная глыба льда рухнула на голову прохожему.

По информации очевидцев, мужчина упал на землю и не мог самостоятельно подняться, но был в сознании. Прохожие вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали.

Это не единственный случай в Северной столице за последние дни. 27 февраля на Разъезжей улице 56-летняя женщина получила тяжелый удар льдиной по голове. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента.

Проблема коснулась и других регионов. В Бугульме (Республика Татарстан) 16 февраля льдина рухнула на женщину, проходившую мимо дома на улице Гафиатуллина. Пострадавшую с травмой головы доставили в больницу. Примечательно, что предупреждающую табличку об опасности выставили только после случившегося.

А в Саранске падение наледи привело к обрушению балкона жилого дома. К счастью, никто не пострадал, но инцидент лишний раз напоминает о необходимости своевременной очистки крыш.

Ранее сообщалось, что в Самаре местного жителя госпитализировали после падения ледяной глыбы.