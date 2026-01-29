Спецоперация на Украине может завершиться в 2026-2027 годах. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Ранее СМИ сообщали, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский прогнозировал завершение спецоперации на Украине в 2026 году. По его словам, события на Украине не являются лишь локальным конфликтом, а представляют собой часть более масштабного геополитического противостояния, затрагивающего интересы России, Европы и США. Политолог Мезюхо напомнил, что у Жириновского было много политических прогнозов, некоторые из них сбылись, некоторые — нет.

«В политическом прогнозировании всегда важно учитывать и текущий момент, и то, как события будут развиваться в последующем. Если говорить о специальной военной операции и ее сроках, то здесь важно отметить тот факт, что российское руководство никогда публично не ограничивало Вооруженные силы Российской Федерации во временных рамках, на протяжении которых цели и задачи спецоперации должны быть выполнены», — пояснил эксперт.

На сегодняшний день имеется ряд фактов, которые могут свидетельствовать о том, что спецоперация выходит на новый этап, заверил специалист. Первый факт заключается в том, что ВС РФ обладают преимуществом на поле боя. Второй факт — Украина несет колоссальные потери в рамках военных действий.

«Последние цифры об обмене телами погибших [1000:38] свидетельствует об этом красноречивее какой-либо другой статистики. Третий факт — киевский режим испытывает недостаток не только в живой силе, но и вооружении. Четвертый факт — украинское общество устало от боевых действий. На странице Владимира Зеленского в соцсетях при всей цензуре его социальных медиа можно увидеть массовое недовольство украинского общества от политики Зеленского, его внешнеполитических вояжей и неумения завершить конфликт», — подчеркнул он.

При этом конфликт между странами может завершиться уже в обозримом будущем, прогнозирует политолог.

«Я думаю, что в пору говорить о том, что 2026 год станет годом кования российской победы как на военном, так и на дипломатическом треке. И конфликт действительно возможно приблизиться к концу в 2026-2027 годах при совпадении целого ряда геополитических обстоятельств», — заключил Мезюхо.

Ранее стали известны сроки глубокого краха ЕС и распродажи заводов в Европе.