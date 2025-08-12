Ситуация с переходом украинского защитника Ильи Забарного в «ПСЖ» показала, что политика все активнее вмешивается в спорт: по данным европейских СМИ, при переговорах о трансфере игрок проявлял осторожность из-за присутствия в составе клуба российского вратаря Матвея Сафонова. Этот фактор обсуждался наряду с финансовыми и тактическими аспектами, а сама история вписалась в более широкий ряд случаев, когда украинские спортсмены отказываются от традиционных жестов уважения в адрес россиян, превращая это из единичных эпизодов в устойчивую практику, напрямую влияющую на атмосферу в мировом спорте. Как украинские спортсмены растеряли все принципы здоровой конкуренции и уважения по отношению к коллегам из России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Спорт «вне» политики

Парижский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с украинским защитником Ильей Забарным. Футболист перешел из английского «Борнмута» на условиях пятилетнего соглашения. По данным Reuters, сумма сделки составила около 63 млн евро, а испанская AS уточнила, что с учетом бонусов трансфер может достигнуть 70 млн евро. Руководство «ПСЖ» планировало завершить переход до матча за Суперкубок УЕФА против лондонского «Тоттенхэма», который был намечен на 13 августа.

Появление Забарного в составе вызвало в медиа дискуссию, связанную с присутствием в клубе российского вратаря Матвея Сафонова. 26-летний голкипер перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара» и провел в сезоне 2024/25 17 матчей, пропустив 13 мячей. По информации французского журналиста Лоика Танзи, на начальных этапах переговоров Забарный проявлял осторожность именно из-за присутствия Сафонова в команде. Издание L’Équipe сообщало, что в клубе рассматривался вариант продажи российского вратаря, чтобы облегчить интеграцию украинского новичка, однако официальных заявлений на эту тему от «ПСЖ» не поступало.

В августе 2025 года в турецких СМИ появилась информация, что «ПСЖ» предложил Сафонова стамбульскому «Галатасараю» в случае срыва переговоров турецкого клуба по Эдерсону из «Манчестер Сити». Однако уже 11 августа издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники сообщило, что парижане намерены сохранить Сафонова в составе и рассматривают продажу Джанлуиджи Доннаруммы.

К 12 августа во французских СМИ пишут, что Сафонов не собирается покидать «ПСЖ», а готов к конкуренции за место в составе. А конкурировать пока что придется не только с Доннаруммой, но и с новичком команды — Люкой Шевалье, которого французы приобрели у «Лилля» за 40 млн евро.

Нерукопожатные спортсмены

В мировом спорте с 2022 года зафиксировано несколько случаев, когда украинцы отказывались от традиционных жестов спортивного уважения — рукопожатий или совместных фото — с российскими или белорусскими оппонентами.

Ольга Харлан, олимпийская чемпионка по фехтованию, 27 июля 2023 года на чемпионате мира в Милане отказалась пожать руку российской сопернице Анне Смирновой, ограничившись положенным по правилам касанием клинков. За это украинка была дисквалифицирована, однако позже Международный олимпийский комитет гарантировал ей участие в Олимпиаде в Париже.

В теннисе украинские спортсменки, включая Марту Костюк, Лесю Цуренко и Даяну Ястремскую, неоднократно отказывались от рукопожатий с россиянками и белорусками на крупных турнирах, включая Australian Open. Свои действия они объясняли протестом против спецоперации и желанием привлечь внимание к ситуации на Украине.

В июле 2025 года на молодежном чемпионате мира по гребле в Португалии украинский спортсмен Виталий Пристай, занявший третье место, отказался от рукопожатия с победителем из России Сергеем Свинаревым и покинул пьедестал до окончания церемонии награждения.

В апреле 2025 года 13-летний украинский каратист Евгений Мельник в испанской Гвадалахаре не вышел на совместное фото призеров и не пожал руку российскому победителю Игорю Григорьеву. Кроме того, в ряде случаев украинские гимнастки, в том числе Таисия Онофрийчук, на международных соревнованиях весной 2025 года отказывались позировать для совместных фотографий с представительницами России и Белоруссии во время церемоний награждения.

