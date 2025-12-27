Украинские пограничники сообщили о резком увеличении потока людей на выезде в Польшу

Госпогранслужба Украины зафиксировала значительный рост потока граждан, выезжающих из страны в Польшу через сухопутные пункты пропуска в праздничный период. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, наибольшая нагрузка пришлась на КПП Львовской и Волынской областей.

Для оперативного реагирования на возросший пассажиропоток и предотвращения длительных задержек пограничные службы предприняли ряд мер. На ключевых направлениях было увеличено количество задействованных сотрудников и внедрено дополнительное оборудование для автоматизации процедур, что позволило ускорить оформление документов.

Согласно оперативным данным, наиболее свободными для выезда в Польшу оставались пункты пропуска «Грушев», «Нижанковичи» и «Смильница». При этом на КПП «Угрино», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская» и «Устилуг» сформировались самые значительные очереди и заторы. При этом, по информации погранслужбы, на въезде в Украину аналогичного роста пассажиропотока и образования очередей не наблюдалось.

