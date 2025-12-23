Уличные опросы и мнения простых киевлян рисуют сложную и неоднозначную картину настроений в украинской столице на фоне продолжающегося конфликта, пишет KP.RU. Отмечается, что темы выборов, личности президента и национальной идентичности вызывают острые споры.

Так, например, вопрос о президентских выборах расколол украинское общество. Многие украинцы считают, что голосование в условиях войны «будет вредно для ментального здоровья» нации и сравнили его с новым штаммом коронавируса. Люди не видят достойных кандидатов и полагают, что выборы лишь «укрепят иллюзию демократии», не меняя реального положения дел.

Отношение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому тоже неоднозначное. Несмотря на сохраняющийся, по данным украинских СМИ, высокий рейтинг, часть киевлян считает его обещания пустыми. Другие объясняют веру в Зеленского влиянием пропаганды и сильными националистическими убеждениями.

Острую полемику вызвало решение Украинского института национальной памяти снести памятник писателю Михаилу Булгакову. Многие киевляне возмущены этим, так как считают Булгакова «гением без национальности». Люди требуют наказать инициаторов этой идеи.

Другие, напротив, поддерживают снос мемориала, называя писателя «украинофобом», что отражает глубину раскола в обществе по вопросам исторической памяти и русофобии.

Внешнеполитические темы в украинском обществе также постоянно на слуху. Помощь Украине от Нидерландов, которую Зеленский получил во время визита в Европу, была воспринята неоднозначно.

Например, часть голландцев возмущена выделением средств, считая это «попрошайничеством», а самого Зеленского — коррумпированным политиком.

Многие аналитики сомневаются, что нынешняя помощь может кардинально изменить ход боевых действий, в которых, по их оценкам, российская армия продолжает продвигаться.

Ранее стало известно, что всех советников и помощников экс-главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака уволили.