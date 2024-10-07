Умер Сэмми Бассо: чем известен итальянец, проживший с прогерией дольше всех

В возрасте 28 лет скончался Сэмми Бассо — человек, проживший с прогерией дольше всех. Он умер 5 октября, сообщила Итальянская ассоциация по борьбе с прогерией (Associazione Italiana Progeria Sammy Basso) в Instagram*. Чем известен итальянец с редким генетическим заболеванием — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бассо родился 1 декабря 1995 года в итальянском городе Скио. В два года ему диагностировали заболевание прогерия или синдром Гетчинсона-Гилфорда, рассказали в Итальянской ассоциации по борьбе с прогерией, основателями которой стали родители Бассо.

Фото: [ соцсети ]

Что такое прогерия

Прогерия — редкое генетическое заболевание, проявляющиеся преждевременным старением. У пациентов становится дряблой кожа, появляются морщины, деформируются кости, начинаются ранние проблемы с сердечно-сосудистой системой. Первые признаки болезни проявляются в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. У людей с прогерией деформируется скелет, развиваются болезни сердца и сосудов, сохнет кожа, снижается слух.

Средняя продолжительность жизни среди пациентов составляет 13 — 15 лет.

Известность Бассо

Несмотря на тяжелое заболевание, Бассо до конца своих дней оставался активистом и стал долгожителем среди людей с прогерией. Итальянец активно выступал в СМИ.

Наибольшую известность Бассо приобрел после выхода документального фильма National Geographic «Путешествие Сэмми», где итальянец вместе с родителями и другом Риккардо отправился в увлекательную поездку по шоссе 66 в США.

Фото: [ соцсети ]

Жизнь, несмотря на болезнь

Бассо старался вести обычную жизнь и окончил Падуанский университет. В возрасте 23 лет он защитил диссертацию на тему возможностей лечения прогерии с помощью генной инженерии. А уже в 2021 году итальянец защитил диссертацию, направленную на выяснение взаимосвязи между прогерией и воспалением. Кроме того, он стал первым в мире пациентом с прогерией, у которого провели рискованную операцию по замене аортального клапана. После этого Бассо был удостоен Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Фото: [ соцсети ]

Сэмми Бассо всю жизнь страдал от прогерии, но все равно не сдавался. Он активно путешествовал по миру, чем делился в соцсетях, и не переставал искать пути решения проблем людей с прогерией.

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