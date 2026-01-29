Упал на 9% за два месяца: сколько теперь стоит самый мощный iPhone в России

Флагманский смартфон Apple iPhone 17 Pro Max значительно подешевел на российском рынке. Как сообщило издание Hi-Tech Mail.ru, устройство теперь можно найти на маркетплейсах по цене от 102 тысяч рублей, что лишь немногим дороже его стоимости в США.

Журналисты издания обратили внимание на то, что в США цена самого дорогого смартфона актуальной серии составляет 1199 долларов, что в пересчете приближается к 91 тысяче рублей. Таким образом, разница в ценах между странами стала незначительной. Для сравнения, в декабре аппарат оценивали в 121 тысячу рублей, а на старте продаж осенью его цена доходила до 130-160 тысяч рублей. Специалисты подсчитали, что за последние два месяца стоимость iPhone 17 Pro Max в России упала почти на 9%.

Технические характеристики модели включают корпус из алюминия и стекла, 6,9-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED, мощный процессор A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, тройную камеру по 48 МП и увеличенный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч.

Ранее сообщалось, что россиянин отсудил у маркетплейса 180 тыс. за нерабочий iPhone 14.