Суд за «кирпич»: покупатель iPhone 14 взыскал с маркетплейса тройную стоимость смартфона
Россиянин отсудил у маркетплейса 180 тыс. за нерабочий iPhone 14
Фото: [Судебный участок 257 в Химках/Медиасток.рф]
Решительные действия покупателя из Выксы Нижегородской области привели к судебной победе над одним из крупнейших маркетплейсов. Как сообщает ИА «Время Н», мужчина получил намного больше компенсации, чем стоит сам смартфон.
Мужчина приобрел через известный «ягодный» маркетплейс новый смартфон Apple iPhone 14 стоимостью более 62 тысяч рублей, который оказался нерабочим с момента распаковки. Столкнувшись с отказом в возврате товара, потребитель обратился за помощью в нижегородское управление Роспотребнадзора, которое поддержало его иск к компании-продавцу.
Суд полностью удовлетворил требования истца. В итоговом решении фигурирует не только полная стоимость телефона, но и существенные компенсации: 30 тысяч рублей за моральный вред, почти 27 тысяч рублей неустойки и штраф в размере 50% от взысканной суммы, что составило около 60 тысяч рублей. Общая сумма взыскания с ООО «РВБ» достигла 179 тысяч рублей, что почти в три раза превышает первоначальную цену устройства.
