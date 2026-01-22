Суд за «кирпич»: покупатель iPhone 14 взыскал с маркетплейса тройную стоимость смартфона

Решительные действия покупателя из Выксы Нижегородской области привели к судебной победе над одним из крупнейших маркетплейсов. Как сообщает ИА «Время Н» , мужчина получил намного больше компенсации, чем стоит сам смартфон.

Мужчина приобрел через известный «ягодный» маркетплейс новый смартфон Apple iPhone 14 стоимостью более 62 тысяч рублей, который оказался нерабочим с момента распаковки. Столкнувшись с отказом в возврате товара, потребитель обратился за помощью в нижегородское управление Роспотребнадзора, которое поддержало его иск к компании-продавцу.

Суд полностью удовлетворил требования истца. В итоговом решении фигурирует не только полная стоимость телефона, но и существенные компенсации: 30 тысяч рублей за моральный вред, почти 27 тысяч рублей неустойки и штраф в размере 50% от взысканной суммы, что составило около 60 тысяч рублей. Общая сумма взыскания с ООО «РВБ» достигла 179 тысяч рублей, что почти в три раза превышает первоначальную цену устройства.

